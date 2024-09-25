BIST 9.891
DOLAR 34,16
EURO 38,03
ALTIN 2.921,63
GÜNCEL

Hadi Özışk canlı yayında bombayı patlattı: İmamoğlu dosyası raftan hiç inmedi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV ekranlarında Yasin Erçağlayan'ın sunduğu Ekol Gündem programında bomba bir kulis bilgisi paylaştı.

CHP hukukçuları ve bazı yöneticileri İmamoğlu'na yönelik açılan davada "siyasi yasak" cezasının onaylanacağı iddialarının ardından Salı günü İstanbul'da olağanüstü toplanmıştı. Ekol TV'de yayınlanan Ekol Gündem programında konuklar İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Dr.Ruşen Gültekin ve Prof. Dr. Hasan Sınar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunu meşgul eden bu davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hadi Özışık, programda yapmış olduğu açıklamalarda; Ortada İmamoğlu ilgili herhangi bir cezai durum olmamasına rağmen, İmamoğlu'nun bir mağduriyet edebiyatı yaparak kendisine bir siyasi alan yaratmaya çalıştığını savundu. Özışık bunun nedenini ise gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı düşünen Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş karşısında geride kaldığını düşünmesi olarak açıkladı.

Özışık ayrıca Ekrem İmamoğlu dosyasının suni bir gündem olduğunu, ve hiç raftan indirilmediğini söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aracında kaçak elektronik sigara bulunan CHP'li vekil eğlence mekanında görüntülendi
Aracında kaçak elektronik sigara bulunan CHP'li vekil eğlence mekanında görüntülendi
Bakanlıktan o belediyeye ceza: Çöpler dere kenarına gömülmüş!
Bakanlıktan o belediyeye ceza: Çöpler dere kenarına gömülmüş!
İzmir'de alt geçide düşen otomobilde 3 kişi can verdi! Kaza anı kamerada
İzmir'de alt geçide düşen otomobilde 3 kişi can verdi! Kaza anı kamerada
Van'da düzenlenen "Gürz-16" operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi
Van'da düzenlenen "Gürz-16" operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi
Emlak Konut, Düsseldorf'ta Nobel IMMO 24 Gayrimenkul ve Emlak Yatırım Fuarı'nda!
Emlak Konut, Düsseldorf'ta Nobel IMMO 24 Gayrimenkul ve Emlak Yatırım Fuarı'nda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslamofobiyle mücadele mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslamofobiyle mücadele mesajı
BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail heyeti şekilden şekile girdi
BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail heyeti şekilden şekile girdi
Erdoğan BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü yineledi! 'Gazze'dekiler insan değil mi?'
Erdoğan BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü yineledi! 'Gazze'dekiler insan değil mi?'
Emine Erdoğan, New York'ta Türk çeyizinin kültürel mirasını tanıttı
Emine Erdoğan, New York'ta Türk çeyizinin kültürel mirasını tanıttı
CHP'lilerin Kağıthane ile imtihanı! Özgür Özel'in yanlışı hemen düzeltildi: O anlar akıllara Kılıçdaroğlu'nu getirdi
CHP'lilerin Kağıthane ile imtihanı! Özgür Özel'in yanlışı hemen düzeltildi: O anlar akıllara Kılıçdaroğlu'nu getirdi
Fahrettin Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de 'vicdanları acıtan sorunları' konuşacak!
Fahrettin Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de 'vicdanları acıtan sorunları' konuşacak!
İstanbul'da silahlı kavga! Baba ile oğlu, esnafa saldırdı: Dehşet anları kamerada
İstanbul'da silahlı kavga! Baba ile oğlu, esnafa saldırdı: Dehşet anları kamerada