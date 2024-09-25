Hadi Özışk canlı yayında bombayı patlattı: İmamoğlu dosyası raftan hiç inmedi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV ekranlarında Yasin Erçağlayan'ın sunduğu Ekol Gündem programında bomba bir kulis bilgisi paylaştı.

CHP hukukçuları ve bazı yöneticileri İmamoğlu'na yönelik açılan davada "siyasi yasak" cezasının onaylanacağı iddialarının ardından Salı günü İstanbul'da olağanüstü toplanmıştı. Ekol TV'de yayınlanan Ekol Gündem programında konuklar İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Dr.Ruşen Gültekin ve Prof. Dr. Hasan Sınar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunu meşgul eden bu davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hadi Özışık, programda yapmış olduğu açıklamalarda; Ortada İmamoğlu ilgili herhangi bir cezai durum olmamasına rağmen, İmamoğlu'nun bir mağduriyet edebiyatı yaparak kendisine bir siyasi alan yaratmaya çalıştığını savundu. Özışık bunun nedenini ise gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı düşünen Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş karşısında geride kaldığını düşünmesi olarak açıkladı.

Özışık ayrıca Ekrem İmamoğlu dosyasının suni bir gündem olduğunu, ve hiç raftan indirilmediğini söyledi.