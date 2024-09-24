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Emine Erdoğan, New York'ta Türk çeyizinin kültürel mirasını tanıttı

Emine Erdoğan, New York'ta düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına katılarak, Türk çeyizinin kültürel önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta geleneksel Türk çeyizinin tanıtıldığı programa ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her çeyiz, bir anne yüreğinden kızına uzanan sevgi dolu bir emanet. Her motif, sadece bir süs değil; kadim Anadolu'nun ruhunu, binlerce yıllık bir kültürün inceliğini, sabrını ve gücünü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, New York'ta düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına katılan devlet başkanı eşlerine, uluslararası kuruluşların temsilcilerine, bakanlara ve tüm misafirlere teşekkür etti.

Erdoğan, paylaşımında, "New York'ta gerçekleştirdiğimiz 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk' programında, asırlık hikayeleri, ilmek ilmek dokunan kültürel mirasımızı paylaştık. Her çeyiz, bir anne yüreğinden kızına uzanan sevgi dolu bir emanet. Her motif, sadece bir süs değil; kadim Anadolu'nun ruhunu, binlerce yıllık bir kültürün inceliğini, sabrını ve gücünü temsil ediyor. Olgunlaşma Enstitülerimiz 1945'ten günümüze, bu mirası, tüm naifliği ve zarafetiyle yaşatmak için çalışıyor. 'Türk İğnesinin Mucizesi' projesi ise sandıklardaki hazinemizi yeniden canlandırıyor. İnanıyorum ki bu eşsiz eserler ve enstitülerimiz, dünyanın dört bir yanında ülkemizin sanatla bezenmiş yüzünü küresel bir marka haline getirecektir." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüleri ile Bohça projesinin hesaplarına da paylaşımında yer verdi.

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