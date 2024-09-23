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Hatay'da villa gibi köy konutları! Murat Kurum paylaştı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Saylak mahallesinde depremden etkilenen aileler yeni ve modern köylerine yerleşti. Görüntüleri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Gözünüz aydın, haneniz şen olsun" dedi.

6 Şubat depremlerinin yaraları tüm hızıyla sarılıyor. Depremden etkilenen 11 ilde 4 bin köy konutu teslim edilirken, 5 bin konut da teslim aşamasında.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, köy konutlarının görüntülerinin ve köy sakinlerinin görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaştı. 

Kurum, "Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü. Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Hatay’ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza; tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, modern konutlar teslim ediyoruz. Gözünüz aydın, haneniz şen olsun." ifadelerine yer verdi.

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