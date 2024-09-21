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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırılarına değinerek "Dünya barışını koruma misyonuna sahip İsrail'i durduracak çözümleri ortaya koymasının vakti geldi geçiyor. İnsanlığın kaybedecek bir günü kalmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:


Zirveye hitabımda BM güvenlik konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere reform ihtiyacına dikkat çekeceğim. Daha kapsayıcı ve etkili bir yapılanmanın altını çizeceğim. Türkiye'nin bu konudaki desteğini beyan edeceğim. 24 Eylül salı günü BM genel kuruluna hitap edeceğim.

Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim. Yaklaşan kış mevsimi Gazze'deki yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracak.

"Gazze'yi Nazi imha kampına çevirdi"
İsrail hükümeti Nazi imha kampına çevirdiği Gazze'deki 2 milyon insanı ya bombalarla ya da açlık ve susuzlukla katlediyor.

Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğiz. İsrail zulmünün sona ermesi kalıcı ateşkesin temini için herkese, tüm dünyaya, BM'ye önemli görevler düşüyor.

İsrail bir kez daha devlet gibi değil terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırıları devreye almış olması bunun açık ifadesidir. İsrail'e Batı da destek veriyor. İsrail çatışmayı Lübnan ve bölgeye yayıyor. 

"İsrail'i durduracak çözümleri ortaya koymasının vakti geldi geçiyor"
Dünya barışını koruma misyonuna sahip İsrail'i durduracak çözümleri ortaya koymasının vakti geldi geçiyor. İnsanlığın kaybedecek bir günü kalmamıştır. 

İsrail'in devlet terörü estirdiğini ortaya koyacağız. Bugüne kadar çok kez söyledik özellikle Batılı ülkeler anlamamakta ısrar ediyor. 

"Esad ile görüşmeye hazırız"
Esad ile görüşmek için irade ortaya koyduk. Biz görüşmeye hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz.

Ajandamız dolu dolu gidiyoruz. Biden ile görüşme kesin değil, Biden ile çeşitli vesilelerle görüşebiliriz. 

"Biden ile görüşme kesin değil"
(BM Genel Kurulu) Ajandamız dolu dolu gidiyoruz. Orada sadece Biden değil birçok dünya lideri olacak. Şu an itibarıyla Biden ile bir görüşme var mı yok mu bu henüz kesinleşmiş değil. Biden veya daha başka sürpriz görüşmeler nerede, nasıl olur, bunların hepsini oradaki gelişmelerle ele alacağız.

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