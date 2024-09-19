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MEDYA

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'in rakı vaadine destek: Rakı vatan sevgisidir

Yazar Yılmaz Özdil, iktidara geldiklerinde rakı fiyatını 140 liraya indirme vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yürekten kutladı. Özel, "Rakı vatan sevgisidir. İki tek attığında 'Ne olacak bu memleketin hali?' diye kafa yorulmasının sebebi ondandır." dedi.

Yazar Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rakı vaadini sevinçle  karşıladı, kendinden geçti. 

Özdil, "Rakım demeyim. Bir şeyler derler filan diye kıvırmadan rakıyı eğip bükmeden cesurca dile getirdiği için ben kendisini yürekten kutlarım" ifadelerini kulladı. 

"Türkiye rakıdır rakı Türkiye'dir"

Youtube kanalında Özel'in rakı fiyatı vaadiyle başlayan tartışmaları değerlendiren Özdil, "Rakı içki değildir. Rakı vatan sevgisidir. İki tek attığında 'Ne olacak bu memleketin hali?' diye kafa yorulmasının sebebi ondandır. Vatan sevgisidir, rakı ciddi iştir, yalanı kaldırmaz. sahtesine denk gelirsen ölürsün. Türkiye rakıdır, rakı Türkiye'dir" dedi.

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