Cübbeli Ahmet Hoca'dan Narin Güran açıklaması: Kıyamet alameti

Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'teki programda Narin cinayetini “Kıyamet alameti” olarak nitelendirerek, İslam dininin kız çocuklarına verdiği önemi vurguladı ve bu tür olayların örtbas edilmesine karşı çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu programa katılarak Narin cinayeti üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü, bu cinayetin “Kıyamet alameti” olduğunu belirterek İslam dininin kız çocuklarına verdiği değeri vurguladı ve bu tür olayların örtbas edilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Ahmet Mahmut Ünlü, İslam'ın kız çocuklarının korunması ve onlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek bu konuda 40 hadis derlediğini ve bir kitap yazdığını açıkladı. Kız çocuklarını öldürenlerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyleyen Ünlü, bu durumun İslam'ın temel prensiplerinden biri olduğunu vurguladı.