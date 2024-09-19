BIST 9.774
DOLAR 34,06
EURO 37,98
ALTIN 2.804,34
GÜNCEL

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Narin Güran açıklaması: Kıyamet alameti

Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'teki programda Narin cinayetini “Kıyamet alameti” olarak nitelendirerek, İslam dininin kız çocuklarına verdiği önemi vurguladı ve bu tür olayların örtbas edilmesine karşı çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu programa katılarak Narin cinayeti üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü, bu cinayetin “Kıyamet alameti” olduğunu belirterek İslam dininin kız çocuklarına verdiği değeri vurguladı ve bu tür olayların örtbas edilmeye çalışıldığına dikkat çekti.  

Ahmet Mahmut Ünlü, İslam'ın kız çocuklarının korunması ve onlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek bu konuda 40 hadis derlediğini ve bir kitap yazdığını açıkladı. Kız çocuklarını öldürenlerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyleyen Ünlü, bu durumun İslam'ın temel prensiplerinden biri olduğunu vurguladı.  

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e olay yaratacak sözler!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e olay yaratacak sözler!
Canlı yayında 'protokol' polemiği! Ümit Özdağ imzalanan belgeyi paylaştı
Canlı yayında 'protokol' polemiği! Ümit Özdağ imzalanan belgeyi paylaştı
Kızılelma PT-3''ten bir başarılı test daha
Kızılelma PT-3''ten bir başarılı test daha
Dilan Çıtak'ın yeri görüntüleri ortaya çıktı polise 'seni yerler koçum' densizliği
Dilan Çıtak'ın yeri görüntüleri ortaya çıktı polise 'seni yerler koçum' densizliği
Emlak Konut deprem bölgesinde tüm gücüyle çalışıyor
Emlak Konut deprem bölgesinde tüm gücüyle çalışıyor
Özgür Özel'in rakı fiyatlarıyla ilgili vaadi olay oldu Levent Gültekin'den tepki geldi
Özgür Özel'in rakı fiyatlarıyla ilgili vaadi olay oldu Levent Gültekin'den tepki geldi
Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu
Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu
'Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?' sorusuna Bakan Yumaklı'dan dikkat çeken cevap
'Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?' sorusuna Bakan Yumaklı'dan dikkat çeken cevap
Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar nasıl itirafçı oldu Sinan Burhan 'kesin bilgi' deyip açıkladı
Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar nasıl itirafçı oldu Sinan Burhan 'kesin bilgi' deyip açıkladı
İkinci el araç alışverişinde 'Güvenli Ödeme Sistemi' 27 Eylül'den itibaren zorunlu olacak
İkinci el araç alışverişinde 'Güvenli Ödeme Sistemi' 27 Eylül'den itibaren zorunlu olacak
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Ali Yerlikaya operaspon görüntülerini paylaştı
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Ali Yerlikaya operaspon görüntülerini paylaştı
Panathinaikos taraftarı Kıbrıs pankartı açtı Ergin Ataman kendini oyundan attırdı
Panathinaikos taraftarı Kıbrıs pankartı açtı Ergin Ataman kendini oyundan attırdı