Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e olay yaratacak sözler!

Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'deki programda Meral Akşener'i sert bir dille eleştirerek, Altılı Masa'dan ayrılıp geri dönmesini "ihanet" olarak nitelendirdi ve seçim yenilgisinin haksız yere kendisine yüklendiğini vurguladı. Akşener'in kendi vekillerinin bile oy vermediğini belirten Kılıçdaroğlu, suçun sürekli kendisine atılmasını sert bir şekilde eleştirdi ve bu durumu vicdansızlık olarak tanımladı.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tv100'de Taksim Meydanı programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu, programda Gürkan Hacır ve Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

“Herkes biliyor nasıl normalleştiğini”

‘Özgür Özel'in normalleşme sürecine itiraz etmeniz parti içindeki tartışmaları derinleştirerek CHP'yi tartışılan bir parti haline getirmiyor mu?’ sorusu üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Sinan Oğan hem normalleşti hem zenginleşti. Bilmiyor muyuz? Hepimiz biliyoruz. Sayın Meral Akşener o da normalleşti. Herkes biliyor nasıl normalleştiğini. Partiler iktidar olmak ister. Bunun için mücadele edersiniz. Politika üretirsiniz. Normalleşerek iktidar olunur mu?”

"Niye ayrıldı, neden geri geldi"

6'lı masa ve adaylık süreci hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bütün yük benim sırtımda kimse Meral Hanım'a bir şey demiyor. Neden masadan ayrıldı? Hangi gerekçeyle masaya geri geldi? Masaya neden kumar masası dedi? Neden Erdoğan'a gittin?" eleştiriyi yaparken o kadar kolay eleştiri yapıyoruz ki. O masa aslında toplumun barışma masasıdır aslında. O masada değişik görüşler bir araya geldi." dedi.

"İhanet dedim yanlış mı?"

Kılıçdaroğlu'nun 'İhanet' kelimesi nedeniyle Akşener'in kendisine dava açacağı sorulması üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, "Yanlış mı? Siz bir masada oturuyorsunuz. Masaya kumar masası diyorsunuz sonra geri dönüyorsunuz. Ve seçim kaybediliyor sorumlusu o değil sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Bunda vicdan var mı? Suçluyanlarda vicdan var mı? Hangi gerekçeyle ayrıldı hangi gerekçeyle geri geldi bunu sormak zorundayım? Gideni daha sonra döneni suçlamıyor kimse beni suçluyorlar. Akıl var mı burada? Vicdan var mı? "

"Akşener oy verin dedi, vekili vermedi"

Kübra Par'ın 'Akşener masadan kalktıktan sonra yeniden sizin için sahaya çıktı. Kalmasaydı kazanırdık düşünceniz var' sorusu üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, "Oy vermeyen çok oldu. İYİ Parti'den milletvekili açıkladı zaten. Oy vermedim dedi. Suçlusu kim yine Kılıçdaroğlu. Kimse demiyor ki arkadaş sen suçlusun. Senin liderin oy verelim dedi sen yine oy vermedin. ama suçlu yine benilan edildim. Benim kadar haksızlığa uğrayan ikinci bir siyasi lider görmüyorum" ifadelerine yer verdi.