Özgür Özel'in rakı fiyatlarıyla ilgili vaadi olay oldu Levent Gültekin'den tepki geldi

Yazar Levent Gültekin, iktidara geldiklerinde rakı fiyatını indireceği sözünü veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Gültekin, "Hangimiz çocuğumuzun kötü alışkanlıklara düşmesini ister?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rakı fiyatlarını düşürme vaadi tartışmalara yol açtı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, iktidarları dönemi için "ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55, kuzu pirzola 70 lira, bir litre rakı 140 lira. Hesap böyle." ifadeleri eleştiri konusu oldu.

Rakıyı özendirmekle eleştirilen Özel'e bir tepki de yazar Levent Gültekin'den geldi. Gültekin, “bir gün ezan, bir gün rakı” diyen Özgür Özel’e: 3 gün önce cami açılışına katılıyorsun 3 gün sonra rakının fiyatı şuna düşecek diyorsun. Ne yapıyorsun tam olarak? Bu tip zararlı alışkanlıklara devlet yasak koymasa da vatandaşı için teşvik edici de olmaz. Hangimiz çocuğumuzun kötü alışkanlıklara düşmesini ister?" dedi.