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Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya tepki: Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Bu Fatih Altaylı denen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam" dedi.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Kocaeli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı programı sürüyor.

Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Fatih Altaylı'yı eleştiren Erdoğan, "AK Parti'den önce Türkiye daha huzurluydu, müreffehti, daha adildi, daha böyleydi, daha şöyleydi. 20 yıldır mahvolduk' deniliyor. Dünya tarihinin görmediği bir ihanettir bu. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor. Bunlar 90'ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaşlar. Türkiye hiç olmadığı kadar güçlü, kendi kararlarını veren ülke. Dünya çapında iddia sahibi ülke" dedi.

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