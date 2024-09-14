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Özgür Özel'den Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde şoke eden tepki!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile "niye konuşmadım" tartışmasına girerken, Kurtulmuş'un uyarısına rağmen konuşmayı sürdürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Özel’in cenaze adabını bilmediğini ve şehitlere saygısızlık ettiğini belirterek sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde acılı babanın yanında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile "Ben niye konuşmadım" tartışmasına girdi. Başkan Numan Kurtulmuş, "Burası yeri değil" diyerek ikaz etmesine rağmen CHP'li Özel, konuşmaya devam etti. 

AK Parti'den sert tepki: Şehide saygısı yok!

CHP lideri Özgür Özel'in cenazedeki siyasi tavrına AK Parti'den sert tepki geldi.

Geçmiş dönemde şehit cenazesinde güldüğü görüntüleri hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cenaze adabını bilmediğine, şehitlere saygısı olmadığına daha önce de şahit olmuştuk. Bugün Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde bir kez daha gördük. 

Şehidimizin babasının hemen yanında Sn. Numan Kurtulmuş ile “ben niye konuşmadım” kavgasına tutuşmayı hedeflemiş ancak Sn. Meclis Başkanımız bu şımarık tavırlara karşı ağırlığını koruyarak kendisinin prim yapmasına izin vermemiştir.

Sn. Özgür Özel belli ki “ne oldum delisi” edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor. Şov yapmak istiyorsa İzmir Fuar açılışı gibi birçok mecra buna müsaittir.

Ancak böylesi bir günde bunu yapmaya çalışması yakışık almamıştır. Bazen susmak da sorumlu bir siyasetçinin davranışıdır."

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