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Narin Güran'ın ölümüyle ilgili hayrete düşüren açıklama: Yasin okunuyordu

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, Taksim Meydanı programında muhabir Canan Altıntaş, cinayetle ilgili önemli bir detayı paylaştı. Altıntaş, Narin’in yaşamadığını hissetmesine neden olan olayın, köydeki kadınların Narin bulunmadan bir gün önce Yasin okumaları olduğunu açıkladı.

21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra öldürülmüş olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili cinayet soruşturması sürerken Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında çok önemli bir bilgi duyuruldu.

"Söyleyemiyorum"

Muhabiri Canan Altıntaş, 3 gün önce söylediği "Ben Narin’in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bunu hissettim. Ama soruşturma kapsamında bunu söyleyemiyorum. O köydeki herkesi artık çok iyi tanıyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir." sözlerine neden olan olayı ilk kez açıkladı.

"Kapı önünde birkaç kadın..."

Programa Diyarbakır'dan katılan Altıntaş, kendisine bu sözleri söyleten olayı "O gün Narin bulunmadan bir gün önce kapı önünde birkaç kadın Yasin okuyordu. Bölgede Yasin, ölülere okunur." ifadeleriyle açıkladı.

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