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Emekli emniyet müdüründen Narin Güran cinayetindeki itirafçıya tepki: Saçma ve komik

Emekli Emniyet Müdürü İrfan Bayar, Narin Güran cinayetiyle ilgili itirafçı N. B'nin ifadelerini saçma olduğunu söyleyerek, "Siz yeğeninizi hunharca canice öldürüyorsunuz ve bunu ortadan kaldırmak için birine 200 bin TL para teklif ederek bunu ortadan kaldır diyorsunuz. Adama gülerler böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden N.B'nin jandarmadaki ifadesi çok konuşuldu. N.B, Narin'in çuval içerisindeki cesedini 200 bin TL karşılığında amcadan aldığını ve dere yatağına götürdüğünü itiraf etti.

"Adama gülerler böyle bir şey olabilir mi?"

İtirafçının ifadeleri tv100'de dün akşam Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında tartışıldı. Programa konuk olan Emekli Emniyet Müdürü İrfan Bayar, N.B.'nin ifadelerinin saçma ve komik olduğunu söyledi.

Bayar, "Siz yeğeninizi hunharca canice öldürüyorsunuz ve bunu ortadan kaldırmak için birine 200 bin TL para teklif ederek bunu ortadan kaldır diyorsunuz. Adama gülerler böyle bir şey olabilir mi?" dedi.   

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