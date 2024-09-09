Dairesine 50 bin lira kira isteyen ev sahibine müşteriden tepki: Hristiyansın anladım abi

Bolu'da kiralık daireye 50.000 TL kira istenilince ev sahibi ile müşteri arasında tartışma çıktı. Müşterinin tartışmayı telefona kaydettiği videodaki diyaloglar dikkat çekti.

Ev sahibi kiracı tartışmaları bitmek bilmiyor. Yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte fahiş kiralık daire ilanları çoğaldı.

Evini 50 bin liraya kiraya ilana koyan ev sahibi ile müşteri arasında yaşanan tartışmada ilginç diyaloglar yansıdı. O anlar sosyal medyada viral oldu.