İlber Ortaylı sağlık durumunu anlattı: Zannediyorum bir-iki ay içinde...

Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından sağlık durumu nedeniyle bir süre dinleneceğini duyurdu. Tedavi sürecinde olduğunu belirten Ortaylı, yazılarına ve kitaplarına odaklanacağını, takipçilerinin ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ünlü tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından sağlık durumu ve gelecekteki planları hakkında açıklamada bulundu. Ortaylı, yaz aylarının ardından yaşadığı yorgunluğu dile getirerek, Koç Hastanesi'ndeki doktor ve hemşirelerin gözetiminde tedavi gördüğünü belirtti.

Ortaylı, tedavi sürecinin bazı durumlarda sert tepkilere neden olduğunu ve bu nedenle bir iki haftalık dinlenme sürecine gireceğini ifade etti. Dinlenme sürecinin, dağlarda izole bir şekilde olmayacağını belirten Ortaylı, "Hayatım biraz yavaşlayacak. Yazılarıma odaklanacağım ve bazı programlara katılacağım. Yeni kitaplarım için okuma faslına dikkat edeceğim" dedi.

Takipçilerinin gösterdiği ilgi ve sevgiden büyük bir mutluluk duyduğunu vurgulayan Ortaylı, "Galiba bir yazarın ve bir hocanın hayatındaki en önemli olay, onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Ortaylı, sosyal medya üzerinden destek veren herkese teşekkür ederek, "Hepinize sağlıklı günler dilerim" şeklinde sözlerini tamamladı.