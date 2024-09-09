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Zeynel Abidin Okul'dan Vaniköy açıklaması: Neresinden bakarsanız bakın pislik kokuyor

İBB Meclis Toplantısı'nda, Vaniköy'deki kaçak inşaat tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İstanbul Boğazı'na ihanet edildiğini belirterek, "Neresinden bakarsanız bakın suiistimal ve görevi kötüye kullanma var. Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum, bu olayı aydınlatın ve suçluları açığa çıkarın" dedi.

Vaniköy'deki İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan kaçak inşaat İBB Meclis Toplantısı'nda gündeme geldi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, olayın İstanbul Boğazı'na ihanet olduğunu vurguladı ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Zeynel Abidin Okul'un açıklamaları şöyle:

Neresinden bakarsanız bakın pislik kokuyor. Neresinden bakarsanız bakın suiistimal var, görevi kötüye kullanma var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere uyarıda bulunuyorum. Bu olaya suçluluk psikolojisi ile gitmeyin. Bu olayı aydınlatın. İstanbul Boğazı'na ihanet eden kim varsa açığa çıkarın.

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