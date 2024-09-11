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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde eski takım arkadaşlarına veda etti. Galatasaray'a olan borcunu dile getiren Aktürkoğlu, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Galatasaray formasıyla 179 maçta 46 gol ve 42 asist kaydetti.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer oldu.

Yıldız oyuncu, İzlanda ile oynanan milli maçın ardından eski takım arkadaşlarını ziyaret etmek için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

Galatasaray Youtube hesabı, Kerem Aktürkoğlu'nun veda videosunu yayınladı. Videoda Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'ün duygulandığı görüldü.

"Bu armaya bu camiaya çok büyük borcum var"

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan 25 yaşındaki futbolcu, "Gitmeden önce son günümde sizi görmek istedim. Çünkü Galatasaray'ın benim için yeri çok farklı. Çok güzel arkadaşlıklar, duygular, anılar biriktirdim. Herkesin benim üzerimde çok fazla emeği var. Çok teşekkür ederim. Ben Kerem Aktürkoğlu olduysam bu tek başına olmadı. Galatasaray'ın benim üzerimde çok emeği olduğu için oldu. Bu armaya, bu formaya, bu camiaya çok büyük borcum var. Bu borcu da burada oynarken ödemeye çalıştım. Her zaman yüzde yüzümü vermeye çalıştım. Bundan sonraki hedeflerim hem kendim için hem de Galatasaray'ı gururlandırmak olacaktır. Sizi çok seviyorum. Beni ben olarak kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Galatasaray'da 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 46 gol atarken, 42 asist yaptı.

 

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