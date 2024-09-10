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MEDYA

Narin Güran için canlı yayında çığlık attılar 'utanç verici' denildi

Diyarbakır'da 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için "Söylemezsem olmaz" programında çığlık attılar.

19 gün sonra, cansız bedeni Bağlar ilçesine bağlı Batıkarakoç köyünün 1.5 kilometre uzağındaki dere yatağında cansız bedeni çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, gündeme oturdu.

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsen olmaz" programında Güran'ın ölümün değerlendirilirken tartışılan görüntüler ortaya çıktı.

Hande Sarıoğlu, Didem Delen, Bilal Özcan ve Pınar Eliçe’den oluşan ekip Narin için çığlık attı. Sunucuların bu tavrı sosyal medyada tepki çekti.

Söz konusu paylaşımın altına kullanıcılar, bu durumu utanç verici bulurken acıyı istismar etmekle eleştirdiler.

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