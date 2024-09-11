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Nevşin Mengü'den İzmir Belediyesi'ne tepki: 2024'te Körfez kokar mı?

Gazeteci Nevşin Mengü, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği eleştirerek CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine, "2024'te Körfez kokar mı?" diye sordu. Mengü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın süreci kötü yönettiğini ve şehrin hoyrat yönetildiğini vurguladı.

Gazeteci Nevşin Mengü, son günlerde gündeme gelen İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine "2024'te Körfez kokar mı?" diyerek tepki gösterdi.

'Cemil Tugay süreci çok kötü koordine etti'

İzmir Körfezi’ndeki kirlilik ve yaşanan balık ölümü skandallarıyla ilgili olarak dikkat çekici yorumlarda bulunan Mengü, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik konusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın süreci çok kötü koordine ettiğini belirtti.

'2024'te körfez kokar mı, İzmir gerçekten hoyrat yönetiliyor'

"İzmir gerçekten hoyrat yönetiliyor" diyen Mengü, "2024'te Körfez kokar mı ya? Olacak iş değil." ifadeleriyle CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

 

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