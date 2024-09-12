Fatih Altaylı ceketin cebinden çıkarıp isyan etti: Bu ne abi

Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin fahiş su faturalarına tepki gösterdi. Cebinden çıkardığı yüksek su faturalarını tek tek okuyan Altaylı, "Bu ne abi. Türkiye'nin meselesi budur. Pahalılıktır. Her taraf pahalı. Böyle su faturası olur mu?" dedi.

İSKİ'nin su faturalarına yaptığı peş peşe zamlar vatandaşın tepkisini çekiyor. Su faturaları elektrik faturalarını geçti.

Altaylı kendi Youtube kanalında bu bu duruma tepki gösterdi. "Hayatımda ilk defa fatura taşımaya başladım" diyen Altaylı, ceketin cebinden çıkardığı mart, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos ayına ait 2264 liraya varan su faturalarını açıkladı.

Tüketimin yüzde 30 arttığını belirten Altaylı, "600 lira ile 2200 lira arasında yüzde 30 fark mı var sence?" dedi.

Asistanı Gülay'ın Şişli'deki boş evine 300 lira su faturası geldiğini bir başka arkadaşının yazın Adalar'da oturduğunu Şişli'deki boş evine 800 lira su faturası geldiğini söyledi.

Böyle su faturası olur mu?

Tepki gösteren Altaylı, "Bu ne abi. Türkiye'nin meselesi budur. Pahalılıktır. Her taraf pahalı. Böyle su faturası olur mu?" dedi.