BIST 9.485
DOLAR 33,98
EURO 37,55
ALTIN 2.749,83
MEDYA

Fatih Altaylı ceketin cebinden çıkarıp isyan etti: Bu ne abi

Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin fahiş su faturalarına tepki gösterdi. Cebinden çıkardığı yüksek su faturalarını tek tek okuyan Altaylı, "Bu ne abi. Türkiye'nin meselesi budur. Pahalılıktır. Her taraf pahalı. Böyle su faturası olur mu?" dedi.

İSKİ'nin su faturalarına yaptığı peş peşe zamlar vatandaşın tepkisini çekiyor. Su faturaları elektrik faturalarını geçti. 

Altaylı kendi Youtube kanalında bu bu duruma tepki gösterdi. "Hayatımda ilk defa fatura taşımaya başladım" diyen Altaylı, ceketin cebinden çıkardığı mart, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos ayına ait 2264 liraya varan su faturalarını açıkladı.

Tüketimin yüzde 30 arttığını belirten Altaylı, "600 lira ile 2200 lira arasında yüzde 30 fark mı var sence?" dedi.

Asistanı Gülay'ın Şişli'deki boş evine 300 lira su faturası geldiğini bir başka arkadaşının yazın Adalar'da oturduğunu Şişli'deki boş evine 800 lira su faturası geldiğini söyledi. 

Böyle su faturası olur mu?

Tepki gösteren Altaylı, "Bu ne abi. Türkiye'nin meselesi budur. Pahalılıktır. Her taraf pahalı. Böyle su faturası olur mu?" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Narin Güran'ın annesi için korkunç şüphe
Narin Güran'ın annesi için korkunç şüphe
Narin Güran'ın ölümüyle ilgili hayrete düşüren açıklama: Yasin okunuyordu
Narin Güran'ın ölümüyle ilgili hayrete düşüren açıklama: Yasin okunuyordu
Nevşin Mengü'den İzmir Belediyesi'ne tepki: 2024'te Körfez kokar mı?
Nevşin Mengü'den İzmir Belediyesi'ne tepki: 2024'te Körfez kokar mı?
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti
Sınır kapısında şoke eden olay! Sürücü vurularak durduruldu
Sınır kapısında şoke eden olay! Sürücü vurularak durduruldu
Narin Güran için canlı yayında çığlık attılar 'utanç verici' denildi
Narin Güran için canlı yayında çığlık attılar 'utanç verici' denildi
Emekli emniyet müdüründen Narin Güran cinayetindeki itirafçıya tepki: Saçma ve komik
Emekli emniyet müdüründen Narin Güran cinayetindeki itirafçıya tepki: Saçma ve komik
İlber Ortaylı sağlık durumunu anlattı: Zannediyorum bir-iki ay içinde...
İlber Ortaylı sağlık durumunu anlattı: Zannediyorum bir-iki ay içinde...
Zeynel Abidin Okul'dan Vaniköy açıklaması: Neresinden bakarsanız bakın pislik kokuyor
Zeynel Abidin Okul'dan Vaniköy açıklaması: Neresinden bakarsanız bakın pislik kokuyor
Filip Kostic kronik sakat mı? Geçen sezon kaç maç kaçırdı?
Filip Kostic kronik sakat mı? Geçen sezon kaç maç kaçırdı?
Dairesine 50 bin lira kira isteyen ev sahibine müşteriden tepki: Hristiyansın anladım abi
Dairesine 50 bin lira kira isteyen ev sahibine müşteriden tepki: Hristiyansın anladım abi
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ı yatıştırma görüntüleri gündem oldu
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ı yatıştırma görüntüleri gündem oldu