Narin Güran'ın annesi için korkunç şüphe

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ile köyde birçok kez röportaj yapan tv100 muhabiri Canan Altıntaş, çarpıcı bulgulara ulaştı. Altıntaş, annenin nasıl yalan söylediğini delilleriyle canlı yayında anlattı.

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran olayının konuşulduğu tv100'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında bomba ayrıntılar paylaşıldı.

Güran'ın kaybolmasının ülke gündemine oturmasının ardından köye giden tv100 muhabiri Canan Altıntaş, çok çarpıcı delillere ulaştı.

Davetiye yalanı

Altıntaş, Narin Güran'ın kaybolduğu gün anne Güran'ın erkeklerin olmadığını davetiye dağıtmaya gittiklerini söylediğini, ancak Salim Güran'ın ifadesinde büyükamcalarıyla oturduğunu ifadesinde söylediğinin ortaya çıktını belirtti.

"Şimdi aklıma geldi"

Altıntaş, bu durumu anneye sorduğunda "Şimdi aklıma geldi bugün ifademde komutana söyledim" diye cevap aldığını söyledi.

Mazot detayını ilk kez anne söyledi

Altıntaş, "Salim Güran neden gözaltına alındı diye sordum. Salim Güran'ı görmüş gibi çamur tarladan gelmesi işçisiyle gelmesi bu şekilde sıralama yaptı. Daha Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıkmamış sabah gözaltına alınmıştı. Ben birkaç saat sonra anneyle görüştüm. Mazot benzin olayı çıktı. Salim Güran'ın sonradan mazot almaya gittiği ortaya çıktı. Yani bu şekilde örtüşüyordu. Bunu kendi kendine söyledi biz sormadık ona." dedi.

Annenin başörtüsü iddiasını Kur'an kursu öğrencileri yalanladı

Altıntaş, Narin Güran'ın eşarbıyla ilgili çarpıcı ayrıntıyı aktardı:

"Anne kapının önünde bir eşarp buluyor. 'Bence biri onun kafasından aldı buraya koydu. Ya da kuran kursuna götürdüğü eşarp olabilir' diye söyledi. Ben de o başörtü nerede dedim. Getirdiler içeriden. Aslında o anda başörtüsünün Narin'in olmadığını çok iyi anladım. Anne olarak benim kızım ayıp olsaydı o başörtü benim yanımda olurdu. Başka odada olmazdı. Nitekim Narin'n bulunduğu çuvalın içinde başörtüsü çıktı. Bu arada o başörtüyü Kur'an kursuna giden çocuklara gösterdim. Bu başörtü mü vardı dedim başında 'hayır dediler."