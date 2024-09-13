İmamoğlu iddiası olay oldu Fatih Altaylı'nın 'o adamı sustursunlar' tehdidine Nihat Genç'ten yanıt

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiası gündeme getiren gazeteci Erdem Atay için Fatih Altaylı "Bence o adamı sustursunlar bir an önce" dedi. Altaylı'ya tepki gösteren yazar Nihat Genç, "Kim sustursun, nasıl sustursun, Uğur Mumcu gibi mi sustursun?" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun üniversite diplomasının "sahte" olduğu iddiaları gündem oldu

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının 'sahte' olduğu savundu.

Atay, katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğunu belirtip “Kıbrıs’ta Girne Amerikan’da okuduğu dönemde başka bir bölümden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. Hem yatay hem dikey geçiş yapmış” demişti.

Altaylı'dan tehdit dili: Sustursunlar

İmamoğlu ile ilgili iddialara ilişkin ses Fatih Altaylı'dan geldi. Youtube kanalında Atay’ın adını bilmediğini öne süren Altaylı, Atay’ı "AK Parti’ye yalakalık yapmakla” suçladı. Altaylı’nın, Atay için “Bence o adamı sustursunlar bir an önce” demesi de dikkat çekti.

Nihat Genç: "Derin devlet ağzını kimden öğrenmiş!"

Altaylı'nın tartışılan sözlerine tepki yazar Nihat Genç'ten geldi. X platformundaki hesabından açıklama yapan Genç, "Gazeteci arkadaşımız Erdem Atay İmamoğlu'nun sahte diplomasını ifşa edince ses Fatih Altaylı'dan geldi, aynen şu tehdit cümleleri kullandı: 'Bu adamı sustursunlar!' Kim sustursun, nasıl sustursun, Uğur Mumcu gibi mi sustursun? Bu Mehmet Ağar ağzını, bu Susurluk ağzını, bu derin devlet ağzını, Fatih Altaylı kimden öğrenmiş! Derin Mehmet'le derin bağları olan bir gazeteci kullanıyor!"