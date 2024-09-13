Fatih'te korku dolu anlar! 3 katlı bir bina çöktü
Fatih'te Zeyrek Mahallesi'nde 3 katlı metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda yoldan geçen 1 kişi hafif yaralanırken, binanın altında kimsenin kalmadığı belirlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Fatih'te, 3 katlı metruk binanın çökmesi sonucu yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı.
Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki 3 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda yoldan geçen 1 kişinin hafif yaralandığı, ilk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan birinin bulunmadığı kaydedildi.
Ekipler, olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.