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EKONOMİ

Mahfi Eğilmez fahiş fiyata kartuş satan kırtasiyeciyi dolar hesabıyla ifşa etti: Bir bölsene şu 65'i 7'ye

İnternet Haber özel içerik
İnternet Haber özel içerik

Ekonomist Mahfi Eğilmez, ürünlere fahiş fiyat uygulayan işletmelere tepki gösterdi. Eğilmez, CNBC-e ekranlarında 840 liraya satın aldığı kartuşla ilgili kırtasiyeciyle olan diyaloğu anlattı.

Enflasyonla mücadelede fahiş fiyat tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Şikayetler kafe, market ve restoranları aştı. 

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kırtasiyede yıllar önce 65 liraya satılan kartuşun 840 liraya satılmasını eleştirdi.

Dolar kurunu öne süren esnafın oyununu yaptığı hesapla bozan Eğilmez, kartuş satın almak için gittiği kırtasiyeci ile olan diyaloğunu bu sabah konuk olduğu CNBC-e programında anlattı.

"Yıllar önce 65 liraya satın aldığı kartuşun 840 lira olduğunu şaşırdığını belirten Eğilmez, "Adam dedi ki bana '65 liraya aldığınızda dolar 7 liraydı.' Düşündüm doğru 7 liraydı. Dedim ki bölsene şu 65'i 7'ye. 9.3 dolar çıktı. Peki şimdi dedim 840'ı böl 34'e, 24 dolar çıktı. Peki dedim dolardaki olay ne? İşte bu deminki olaylarımızı bize gösteriyor. Yani. Enteresan bir şey enteresan bir olay. Evet dolar bazında öyle bir şey yok ki. Yani Amerika'da da dolarda da enflasyon var ama böyle değil. Ufak tefek çok ilginç bir yere geldik maalesef." dedi.

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