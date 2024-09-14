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MEDYA

Cem Küçük, Narin Güran cinayetinde bilinmeyenleri açıkladı! "Anne görüp panikliyor"

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in günler sonra derede cesedi bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürerken gerçekler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, kan donduran olaya ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı.

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük​, savcılık ifadelerinden yola çıkarak cinayetin nasıl işlendiğini açıkladı.

"Savcılık ifadeleri önümde. 19 yaşındaki abi Enes Güran bir şey yaparken Narin kızımız onu görüyor. Bunu söyler diye Enes onu boğazlıyor. O arada tırnak izleri, morarma..." ifadelerini kullanan Küçük, annenin olayı gördüğünü belirtti. 

Küçük, "Savcılar şöyle muallaktalar, net bilgi. Anne yardım etti mi kızın ölümünü mü gördü bilinmiyor. Kızının öldüğünü görünce anne panikliyor. Baba şehir dışında. Diyarbakır'da değil. Her şey amca Salim Güran'da bittiği için onu üç defa arıyor. Olay 15.40 gibi oluyor annenin Salim Güran'ı araması 16.00 gibi oluyor" dedi.

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