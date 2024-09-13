Ali Koç yüzüne bakmadı Daum'un cenaze törenindeki hareketi alkış aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Almanya'da Daum için düzenlenen cenaze töreninde Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan Alman Tarım Bakanı Cem Özdemir ile göz ve el teması kurmadı.

Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentinde cenaze töreni organize edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan ve 25 Ağustos'ta yaşamını yitiren Daum için FC Köln takımının Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen törene, Türk ve Alman spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze töreninde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç saha kenarında konuşma sırasını beklerken dikkat çekici bir durum yaşandı. Ali Koç, konuşmasını bitiren ve Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir’le göz ve el teması kurmadı.