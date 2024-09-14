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Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk maçında ilk golünü attı

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, ilk maçında Santa Clara'ya karşı Orkun Kökçü'nün asistinde gol atarak performansıyla dikkat çekti. Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, ilk maçında göz doldurdu.

Ülkemizi Benfica formasıyla temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Santa Clara maçında şahane bir gole imza attılar.

Orkun'un asistinde Kerem, Benfica formasıyla ilk maçında ilk golünü kaydetti.

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