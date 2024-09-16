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Murat Kurum paylaştı: Akdeniz’in minik sakinlerinin yaşam yolculuğu başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Göksu deltası özel çevre koruma bölgesinde yuva yapan 169.972 deniz kaplumbağası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koruması altında denize kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nesli tehlikede olan deniz kaplumbağaları için koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Göksu deltasında 4888 yuva gerçekleşti. Bakanlık yetkililerinin çalışmalarıyla korunan yuvalardan 2 Eylül itibarıyla 169.972 deniz kaplumbağası denize kavuştu. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yürütülen çalışmaları videoyla sosyla medya hesabında paylaştı. Kurum, "Koruduk, gün gün takip ettik, şimdi güvenle uğurluyoruz. Akdeniz’in minik sakinlerinin yaşam yolculuğu başladı." ifadelerine yer verdi. 

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