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Şehit babası İmamoğlu'nun yanında oğlunun siyasetçiler için söylediğini ağlayarak anlattı

Kuzey Irak'ta şehit düşen Ömer Fatih Ayar'ın babası Ali Yılmaz Ayar, aynı zamanda akrabası olan Ekrem İmamoğlu'nun şehitlik ziyaretinde oğlunun sağken kendisine şehit olursa cenazesine siyasetçi istemediğini anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesini ve kabrini ziyaret etti.

Ziyaret için Trabzon'a gelen İmamoğlu, havalimanında gazetecilere, şehit Piyade Üsteğmen Ayar ile aynı aileden olduklarını söyledi.

Cenaze törenine katılamadığından aileye taziyede bulunmak için Trabzon'a geldiğini belirten İmamoğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Buradan Köprübaşı ilçesine geçen İmamoğlu, basına kapalı görüştüğü şehit Ayar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

İmamoğlu daha sonra, şehidin babası Ali Yılmaz Ayar, kardeşi Ahmet Yavuz Ayar ve beraberindekilerle Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın mezarını ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından İmamoğlu, şehidin mezarına çiçek bıraktı.
Baba Ali Yılmaz Ayar, şehitlik mertebesi kazanan oğlunun mekanının cennet olmasını dileyerek, ziyaretinden dolayı İmamoğlu'na teşekkür etti.

Acılı baba Ayar, oğlunun kendisine “Baba o senin akraban, bir şey diyemem ama Şehit olursam cenazeme gelmesinler” dediğini aktardı. 

İmamoğlu'na ziyaretinde, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP İl Başkanı Mustafa Bak ve partililer eşlik etti.

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