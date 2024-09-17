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Panathinaikos taraftarı Kıbrıs pankartı açtı Ergin Ataman kendini oyundan attırdı

Panathinaikos taraftarları, Maccabi ile oynadıkları hazırlık maçında “Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali” pankartı açtı. Bunun üzerine Panathinaikos koçu Ergin Ataman, kendisini diskalifiye ettirdi.

Panathinaikos taraftarları, Maccabi ile oynadıkları hazırlık maçında “Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali” pankartı açtı.

Panathinaikos’un koçu Ergin Ataman, kendi takımının taraftarlarının açtığı bu pankartı görünce çılgına döndü.

Ataman, hakemlere doğrudan tepki göstererek maçtan ihraç edildi.

Aspor spikeri Ömer Saraç yaptığı açıklamada, “Maccabi ile oynanan hazırlık maçında Panathinaikos taraftarı, 'Türklerden kanlı Kıbrıs işgali' yazılı pankart açıyorlar. Ergin Hoca, sahaya giriyor ve hakeme ‘Beni oyundan at’ diye işaret yapıyor” ifadelerini kullandı.

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