Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu

Bodrum-İstanbul seferini yapan bir uçakta bulunan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu. Uçağın, İstanbul Havalimanı’na iniş yapmasının ardından kabin memurları, Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasanın ardından kendisine 'köpek' denilmesini isteyen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, yine bir olayla gündemde.

Türk Hava Yolları'nın TK2521 sefer sayısıyla Bodrum'dan İstanbul'a gelen uçağıyla seyahat eden Çıtak ile kabin memuru arasında 'kedi' tartışması yaşandı.

İddiaya göre uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada, Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı.

Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.

KEDİ YÜZÜNDEN GÖREVLİ HOSTESLE KAVGA ETTİ

Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru, Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

Görevli hostesi darbettiği öne sürülen Çıtak için uçağa polis çağrıldı.

KABİN MEMURU ŞİKAYETÇİ OLDU: İFADESİ ALINDI

Kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu.

Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü.

Dilan Çıtak Tatlıses, burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.