BIST 9.747
DOLAR 34,04
EURO 37,96
ALTIN 2.823,07
OTOMOBİL

İkinci el araç alışverişinde 'Güvenli Ödeme Sistemi' 27 Eylül'den itibaren zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığının ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirdiği Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uygulamaya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek." ifadeleri kullanıldı.

Sistemin nasıl uygulanacağı da video ile aktarıldı.

Buna göre, dolandırıcılık vakalarının tarih olmasını sağlayacak sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Ali Yerlikaya operaspon görüntülerini paylaştı
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Ali Yerlikaya operaspon görüntülerini paylaştı
Panathinaikos taraftarı Kıbrıs pankartı açtı Ergin Ataman kendini oyundan attırdı
Panathinaikos taraftarı Kıbrıs pankartı açtı Ergin Ataman kendini oyundan attırdı
Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlının yakalandığı anlar ortaya çıktı
Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlının yakalandığı anlar ortaya çıktı
Şehit babası İmamoğlu'nun yanında oğlunun siyasetçiler için söylediğini ağlayarak anlattı
Şehit babası İmamoğlu'nun yanında oğlunun siyasetçiler için söylediğini ağlayarak anlattı
Bakan Murat Kurum: Koruduk, gün gün takip ettik
Bakan Murat Kurum: Koruduk, gün gün takip ettik
Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya tepki: Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu
Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya tepki: Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu
Murat Kurum paylaştı: Akdeniz’in minik sakinlerinin yaşam yolculuğu başladı
Murat Kurum paylaştı: Akdeniz’in minik sakinlerinin yaşam yolculuğu başladı
Siper Ürün-2 test atışı başarıyla sonuçlandı
Siper Ürün-2 test atışı başarıyla sonuçlandı
Narin Güran'ı kim nasıl neden öldürdü? Cem Küçük yetkililere ulaşıp tek tek anlattı
Narin Güran'ı kim nasıl neden öldürdü? Cem Küçük yetkililere ulaşıp tek tek anlattı
Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk maçında ilk golünü attı
Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk maçında ilk golünü attı
Özgür Özel'den Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde şoke eden tepki!
Özgür Özel'den Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde şoke eden tepki!
Roland Sallai resmen Galatasaray'da!
Roland Sallai resmen Galatasaray'da!