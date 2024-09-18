Dilan Çıtak'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı polise 'seni yerler koçum' densizliği
THY İstanbul Bodrum seferini yapan uçakta kedisini kafese koydurmak istemeyen Dilan Çıtak uçağı birbirine kattı. Çıtak'ın yeni görüntülerine Ekol TV ulaştı. Ünlü şarkıcı bu kez de polisle kavga etti.
THY Bodrum-İstanbul uçuşunda kabin görevlileriyle tartışan ve uçağı birbirine katan Dilan Çıtak Tatlıses’in yeni görüntüsü ortaya çıktı.
Uçaktan indirilen Dilan Çıtak Tatlıses, apronda polis memurlarıyla da tartıştı. İfadesini almak üzere Havalimanı Polis Noktasına götürülmek istenen Çıtak, polis memurlarının üzerine yürüyerek “Ne olacağını sanıyorsun? Delikanlı” diyerek tepki gösterdi.