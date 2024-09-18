BIST 9.774
DOLAR 34,05
EURO 37,93
ALTIN 2.801,77
POLİTİKA

Canlı yayında 'protokol' polemiği! Ümit Özdağ imzalanan belgeyi paylaştı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de Altılı Masa sürecinde Zafer Partisi ile yapılan protokolün, masa tarafından kabul edilmediği için geçerli olmadığını söyledi. Bu açıklamaya Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından protokolü paylaşarak Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.

tv100 ekranlarında Kübra Par ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarıyla gündeme oturdu. Altılı Masa sürecinde Zafer Partisi ile yapılan protokol konusunda açıklamalar yapınca Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Protokol Altılı Masa kabul etseydi geçerli olacaktı"

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak yapan ve bu ittifak dahilinde Özdağ ile bir protokol imzalayan Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile imzaladığı protokol hakkında 'Altılı masada kabul görseydi geçerli olacaktı' dedi.

Özdağ protokolü paylaştı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından, Ümit Özdağ sosyal medya hesabı X üzerinden Kılıçdaroğlu ile kendisi arasında imzalanan protokolü yayınladı ve Kılıçdaroğlu'nu yalanladı ve "Tv 100’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun inkar ettiği protokoller. İnanılır gibi değil." dedi. 

Protokoldeki o detay dikkat çekti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Altılı masada kabul görseydi geçerli olacaktı' sözleri sonrası, Ümit Özdağ'ın paylaştığı protokoldeki ‘bu protokol Zafer Partisi ile Millet İttifakı bileşenleri arasında Cumhurbaşkanlığı  ikinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak işbirliği esaslarını kapsamaktadır’ detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kızılelma PT-3''ten bir başarılı test daha
Kızılelma PT-3''ten bir başarılı test daha
Dilan Çıtak'ın yeri görüntüleri ortaya çıktı polise 'seni yerler koçum' densizliği
Dilan Çıtak'ın yeri görüntüleri ortaya çıktı polise 'seni yerler koçum' densizliği
Emlak Konut deprem bölgesinde tüm gücüyle çalışıyor
Emlak Konut deprem bölgesinde tüm gücüyle çalışıyor
Özgür Özel'in rakı fiyatlarıyla ilgili vaadi olay oldu Levent Gültekin'den tepki geldi
Özgür Özel'in rakı fiyatlarıyla ilgili vaadi olay oldu Levent Gültekin'den tepki geldi
Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu
Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu
'Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?' sorusuna Bakan Yumaklı'dan dikkat çeken cevap
'Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?' sorusuna Bakan Yumaklı'dan dikkat çeken cevap
Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar nasıl itirafçı oldu Sinan Burhan 'kesin bilgi' deyip açıkladı
Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar nasıl itirafçı oldu Sinan Burhan 'kesin bilgi' deyip açıkladı
İkinci el araç alışverişinde 'Güvenli Ödeme Sistemi' 27 Eylül'den itibaren zorunlu olacak
İkinci el araç alışverişinde 'Güvenli Ödeme Sistemi' 27 Eylül'den itibaren zorunlu olacak
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Ali Yerlikaya operaspon görüntülerini paylaştı
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Ali Yerlikaya operaspon görüntülerini paylaştı
Panathinaikos taraftarı Kıbrıs pankartı açtı Ergin Ataman kendini oyundan attırdı
Panathinaikos taraftarı Kıbrıs pankartı açtı Ergin Ataman kendini oyundan attırdı
Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlının yakalandığı anlar ortaya çıktı
Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlının yakalandığı anlar ortaya çıktı
Şehit babası İmamoğlu'nun yanında oğlunun siyasetçiler için söylediğini ağlayarak anlattı
Şehit babası İmamoğlu'nun yanında oğlunun siyasetçiler için söylediğini ağlayarak anlattı