Canlı yayında 'protokol' polemiği! Ümit Özdağ imzalanan belgeyi paylaştı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de Altılı Masa sürecinde Zafer Partisi ile yapılan protokolün, masa tarafından kabul edilmediği için geçerli olmadığını söyledi. Bu açıklamaya Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından protokolü paylaşarak Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.

tv100 ekranlarında Kübra Par ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarıyla gündeme oturdu. Altılı Masa sürecinde Zafer Partisi ile yapılan protokol konusunda açıklamalar yapınca Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Protokol Altılı Masa kabul etseydi geçerli olacaktı"

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak yapan ve bu ittifak dahilinde Özdağ ile bir protokol imzalayan Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile imzaladığı protokol hakkında 'Altılı masada kabul görseydi geçerli olacaktı' dedi.

Özdağ protokolü paylaştı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından, Ümit Özdağ sosyal medya hesabı X üzerinden Kılıçdaroğlu ile kendisi arasında imzalanan protokolü yayınladı ve Kılıçdaroğlu'nu yalanladı ve "Tv 100’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun inkar ettiği protokoller. İnanılır gibi değil." dedi.

Protokoldeki o detay dikkat çekti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Altılı masada kabul görseydi geçerli olacaktı' sözleri sonrası, Ümit Özdağ'ın paylaştığı protokoldeki ‘bu protokol Zafer Partisi ile Millet İttifakı bileşenleri arasında Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak işbirliği esaslarını kapsamaktadır’ detayı ise dikkatlerden kaçmadı.