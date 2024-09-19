CHP'li Nizip belediye başkanı Ali Doğan kadın çalışana yaptığı hareketiyle tepki çekti

CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, bir özel laboratuvarda kendisine sunum yapan kadın çalışanın elini cebinden çıkarttı. O anların paylaşıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, hareketiyle eleştirilerin odağında. Özel bir laboratuvarda kendisine sunum yapan çalışanın elini cebinden çıkartması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yazar Zafer Şahin, görüntüleri X platformundaki hesabında değerlendirdi. Türkiye'de çok ciddi belediye başkanları sorunu olduğunu belirten Şahin, "Birçok belediye başkanı kendisini dünyanın en önemli insanı olarak görüyor ve çevresindekilerden öyle muamele görmek istiyor!" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Ne oldu şimdi? Kadın çalışana göstertilen zoraki saygı işe yaradı mı? Kibir iyi bir şey değil. Makamlar gelip geçici." eleştirisinde bulundu.