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Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tehdit ve darp görüntüleri ortaya çıktı

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn, alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada reklam ve sponsorluk sorumlusu Hamza Cengiz Şen tarafından darbedildi. Olay anı telefon kamerasına yansırken, Şen'in tehditler savurduğu ve İn'e fiziksel şiddet uyguladığı görüldü.

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in, alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen bir tartışma sırasında darbedildiği anlar telefon kamerasına yansıdı.

Olay anında kayıtta olan telefon, yaşanan gerginliği tüm detaylarıyla kaydetti.

Tehdit edip tokat attı

Saldırıyı gerçekleştiren Sakaryaspor reklam ve sponsorluk sorumlusu Hamza Cengiz Şen'in, Gökhan İn ile konuşurken dile getirdiği tehditkar sözler dikkat çekti.

Tehditlerini savururken ayağa kalkan Şen'in, Gökhan İn'e fiziksel şiddet uyguladığı görüldü.

Saldırgan, darp sırasında şu sözleri sarf etti:

"Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Artık basın açıklaması yok. Bu işler bitti. Birol'un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? Bana bak!"

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