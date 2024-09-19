Gaziosmanpaşa'da şoke eden görüntü! Kediyi poşete koyup götürdü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir site içerisinde bir kadının, kediyi çöp poşetine koyarak site dışına çıkardığı anlar sosyal medyada tepki topladı. Kedinin akıbeti merak edilirken, kedinin yeni doğum yaptığı ve yavrularının kayıp olduğu iddia edildi.

Sokak hayvanlarına yönelik yasa ve uygulama süreci hala tartışmalara yol açarken, İstanbul Gaziosmanpaşa'dan çarpıcı bir görüntü sosyal medyayı salladı. Sarıgöl Mahallesi’nde bulunan bir site içerisinde çekildiği belirtilen görüntülerde bir kadının, elindeki poşetle kedileri çağırdığı görüldü. Poşette yiyecek olduğunu zanneden kediler kadının yanına yanaştı.

"Yavruları da kayıp"

Elindeki çöp poşetinin ağzını açan kadın, kediyi ensesinden tutarak poşetin içinde koydu. Evcil olduğu görülen ve kadına direnmeyen kedi çöp poşetinin içine öylece koyuldu. Sağa sola baktığı ve kimsenin görüp görmediğini kontrol ettiği anlaşılan kadın, çöp poşetinin ağzını bağlayarak siteden dışarı çıktı. Kediyi bulamayınca merak eden site sakinleri, kamera görüntülerini görünce şoke oldu. Kedinin akıbeti merak edilirken, yapılan yorumlarda bir şahıs "Bu kedi yeni doğum yapmıştı. Yavruları da kayıp! Yönetici ve eşi polisin yanında üzerimize yürüdü" iddiasında bulundu. O görüntülere tepki geldi.