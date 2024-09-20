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Avustralya'dan Türkiye'ye gelip dişlerini yaptıran gurbetçinin paylaşımı gündem oldu: "Varın gerisini siz düşünün"

Avustralya'dan Türkiye'ye gelen bir gurbetçi burada diş tedavisine ödediği ücreti şaşkınlıkla açıkladı. İki ülkedeki fiyatları kıyaslayan gurbetçi, 'varın gerisini siz düşünün' ifadesini kullandı. Gurbetçinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Avustralya'da yaşayan bir gurbetçi Türkiye'ye tatil için geldiklerini ve gelmişken de diş tedavisini yaptırdıklarını anlatan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ancak paylaşımında genç kadın Türkiye'de iki kişinin tüm tedavi ücretine ödedikleri toplam paranın 3 katını Avustralya’da tek bir işlem için istediklerini dile getirdi.

Dişlerinden tedavi olan kadın paylaşımında, "Toplam 5 dolgu ve 1 kanal tedavisine 900 dolar (yaklaşık 20 bin TL) ödedik. Avustralya’da tek bir dolgu için 3000 dolar istediler. Varın gerisini siz düşünün." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Avustralya’yı bilmiyorum ama Avrupa’da sağlık pahalı hatta Amerikada ütopik." yorumunu ekledi.

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