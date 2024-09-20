İsrail askerlerinin öldürdükleri Filistinlinin cesedini çatıdan attığı görüntüler ortaya çıktı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde öldürdükleri Filistinlilerin cesetlerini evlerin çatılarından attığı görüntüler ortaya çıktı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine bugün baskın düzenledi.

Baskında bir evi kuşatan İsrail askerlerinin saldırısında 3 Filistinli öldü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri 3 Filistinlinin cenazesini bulundukları evin çatısından aşağı attı.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, 3 İsrail askerinin ölen Filistinlilerin cenazelerinin bulunduğu binanın çatısında olduğu görülüyor.

Askerlerden birinin ölen Filistinlilerden birinin cenazesini teklemeyerek çatının kenarına ittiği cep telefonu kamerasına yansıyor. Daha sonra bu Filistinlinin naaşı İsrail askerince çatıdan aşağı atılıyor.

Görgü tanıkları ayrıca Filistinlilerin naaşlarının İsrail'e ait buldozerlerle olay yerinden götürüldüğünü aktardı.

Hamas'tan tepki

Hamas, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da öldürdükleri Filistinlinin cesedini bir evin çatısından aşağıya atmasını, İsrail’in uluslararası toplumun sessizliği ve ABD’nin siyasi ve askeri koruması altında gerçekleştirdiği “suçlar zincirinin bir halkası” olarak değerlendirdi.

Hamas’tan yapılan açıklamada, “Şehit naaşlarını çatılardan atarak gerçekleştirdiği vahşi görüntüler, işgal ordusunun, uluslararası toplumun sessizliği ve ABD’nin siyasi ve askeri koruması altında, bir yıldır Gazze'de halkımıza yönelik katliam ve soykırım uygulayan barbarlığını ve vahşetini bir kez daha teyit etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öldürülen Filistinlilerin cenazelerine yapılan çirkin muamelenin kınanması gereken bir suç olduğu vurgulanarak, uluslararası tüm kurum ve kuruluşlara bu muameleyi kınama çağrısı yapıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde ve Batı Şeria’da işlediği “bu korkunç suçların” uluslararası ve tüm insani hukuk ve örflere aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu, faşist işgal devletinin halkımıza ve bölge halklarına karşı katliam ve suç işlemek için bir bahaneye ihtiyacı olmadığını göstermektedir.” ifadelerine yer verildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesine dün düzenlediği baskın öldürülen bir Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attığı anların görüntüsü ortaya çıkmıştı.