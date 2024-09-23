Penaltı yaptıran Tayfur Bingöl maçı Beşiktaş'a sattı mı? Erman Toroğlu'ndan açıklama

Beşiktaş-Eyüpspor maçında bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Eyüpsporlu Tayfur Bingöl, uzatma dakikalarında bilerek penaltı yaptırarak takımını satmakla suçlandı. Erman Toroğlu, iddialara tepki göstererek "Toplumun ahlak sorunu var. Bu kadar mı kolay insanların satılması. Hiçbir futbolcu böyle yapmaz ya." dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmada çok sayıda tartışmalı pozisyon yaşandı.

90+2. dakikada Beşiktaş, penaltıdan bulduğu golle yeniden öne geçti. Tayfur Bingöl'ün Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Bu pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Bingöl'ün Beşiktaşlı olduğu ve bilerek penaltı yaptırdığı iddia edildi, kimi kullanıcılar Bingöl'ün banka hesaplarının incelenmesi çağrısında bulunanlar bile oldu.

Ekol TV'de yayınlanan 'Ekolfutbol' programda yorumcu Erman Toroğlu, Bingöl'e yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Toroğlu, "Toplumun ahlak sorunu var. Bu kadar mı kolay insanların satılması. Hiçbir futbolcu böyle yapmaz ya. Tamamen kontrolsüz hareketler bunlar. Hiçbir futbolcu göstere göstere penaltı yapmaz." dedi.