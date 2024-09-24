CHP'lilerin Kağıthane ile imtihanı! Özgür Özel'in yanlışı hemen düzeltildi: O anlar akıllara Kılıçdaroğlu'nu getirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı’nda açıklamada bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Özel'i açıklaması sırasında uyardığı anlar dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Açıklamaları sırasında Özel, AK Parti'nin aldığı Kağıthane Belediyesi'ni CHP'nin aldığını söyledi.
Özel’in Kağıthane açıklamasının İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından düzeltildiği anlar dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu da İstanbul'a belediye başkan adayı olduğunda Kağıthane'ye Kağıttepe demişti....