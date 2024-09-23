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Bursa'da eğitim uçağının kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

Bursa'da eğitim uçağı Yenişehir Havaalanı apron kısmına düştü. Kazada 2 pilot hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kazada yaşamını yitiren pilotların Ünal Aster (61) ile Emir Gulal Nalcı (42) olduğu öğrenildi. Uçağın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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