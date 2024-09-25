BIST 9.990
DOLAR 34,12
EURO 38,24
ALTIN 2.915,72
YEREL

İzmir'de alt geçide düşen otomobilde 3 kişi can verdi! Kaza anı kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eşrefpaşa'daki 648 Sokak'tan İkiçeşmelik yönüne giden Sibel Bulut'un (42) kullandığı 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobilde arka koltukta oturan Sadiye Bulut (72), Samire Kaya (48) ve Gülistan Fidan'ın (48) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücü ile Fatma Öner (35), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Ölenlerin olay yerine gelen yakınlarını polis ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Ev hanımı olan kadınların ameliyat olan bir yakınlarını ziyaret etmek için gittikleri hastaneden döndükleri, arka koltukta oturanların emniyet kemerlerinin takılı olmadığı öğrenildi.

- Korna çalarak gelmiş

Kazaya tanık olan Celal Yılmaz, AA muhabirine, karşı caddede yürüdüğü sırada bir otomobilin bayır aşağı korna çalarak geldiğini, bariyere çarparak aşağıya düştüğünü gördüğünü söyledi.

Kubilay Beceren ise motosikletiyle alt geçitten geçtikten hemen sonra otomobilin düştüğünü belirtti.

Beceren, otomobilin sürücü ve yolcu bölümündeki kadınları çıkardıklarını, arka koltuktakilere ulaşmak için aracı kaldırmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını anlattı.

Öte yandan kaza anını, güvenlik kamerası kaydetti. Görüntüde otomobilin 648 Sokak'tan yokuş aşağı fren yapmadan inmesi, bu sokağı dikine kesen yola geldiğinde manevra yapmadan karşıya geçerek bariyeri aştığı ve alt geçide düştüğü görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Van'da düzenlenen "Gürz-16" operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi
Van'da düzenlenen "Gürz-16" operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi
Emlak Konut, Düsseldorf'ta Nobel IMMO 24 Gayrimenkul ve Emlak Yatırım Fuarı'nda!
Emlak Konut, Düsseldorf'ta Nobel IMMO 24 Gayrimenkul ve Emlak Yatırım Fuarı'nda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslamofobiyle mücadele mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslamofobiyle mücadele mesajı
BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail heyeti şekilden şekile girdi
BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail heyeti şekilden şekile girdi
Erdoğan BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü yineledi! 'Gazze'dekiler insan değil mi?'
Erdoğan BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü yineledi! 'Gazze'dekiler insan değil mi?'
Emine Erdoğan, New York'ta Türk çeyizinin kültürel mirasını tanıttı
Emine Erdoğan, New York'ta Türk çeyizinin kültürel mirasını tanıttı
CHP'lilerin Kağıthane ile imtihanı! Özgür Özel'in yanlışı hemen düzeltildi: O anlar akıllara Kılıçdaroğlu'nu getirdi
CHP'lilerin Kağıthane ile imtihanı! Özgür Özel'in yanlışı hemen düzeltildi: O anlar akıllara Kılıçdaroğlu'nu getirdi
Fahrettin Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de 'vicdanları acıtan sorunları' konuşacak!
Fahrettin Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de 'vicdanları acıtan sorunları' konuşacak!
İstanbul'da silahlı kavga! Baba ile oğlu, esnafa saldırdı: Dehşet anları kamerada
İstanbul'da silahlı kavga! Baba ile oğlu, esnafa saldırdı: Dehşet anları kamerada
İstanbul'da silahlı kavga! Baba ile oğlu, esnafa saldırdı: Dehşet anları kamerada
İstanbul'da silahlı kavga! Baba ile oğlu, esnafa saldırdı: Dehşet anları kamerada
Ümraniye'de polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirdiler
Ümraniye'de polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirdiler
150 ton çöpü yol kenarına döken CHP'li belediyeye 2 milyon 598 bin TL ceza
150 ton çöpü yol kenarına döken CHP'li belediyeye 2 milyon 598 bin TL ceza