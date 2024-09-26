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Şarkıcı Metin Arolat'ın son anları ortaya çıktı! Ölüm böyle geldi...

Sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın, son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Türk müzik dünyası, geçtiğimiz günlerde önemli bir ismi kaybetti. Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı...

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın sahne aldığı sırada seyirciler arasında fenalaştığı anlara ait son görüntüler ortaya çıktı.

Kendinden geçerek devrildi

Görüntülerde; ayakta şarkı söyleyen şarkıcının dinlenmek için oturduktan hemen sonra kendinden geçerek devrildiği görülüyor. Çevredekiler de şarkıcıya müdahale etmeye çalışıyor.

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