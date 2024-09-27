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Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner çuvalladı işin aslı ortaya çıktı

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, BM zirvesine katılan iki belediye başkanının görevli olarak orada olduğunu bilmeyip eleştirince zor durumda kaldı.

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, BM zirvesiyle ilgili eleştirisi elinde patladı. Üner, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ibrahim Uğur Altay'ın BM zirvesinde bulunmalarını garipsedi.

Üner'in açıklamalarına yanıt veren yazar Zafer Şahin sosyal medya hesabından iki ismin neden orada olduğunu açıkladı.

Şahin, "Türkiye bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma oranının en yüksek olduğu ülke.. Dünya günlerdir Birleşmiş Milletler toplantısının detaylarını, İsrail’in soykırımını, Ukrayna savaşının zirveye yansımalarını konuşuyor. Bizde ise bazıları görevli olarak BM Zirvesine katılan iki belediye başkanını konuşmaya doyamıyor! Belki bu gereksiz ve anlamsız tartışmayı bitirir umuduyla bir de biz yazalım. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, aynı zamanda Dünya Belediyeler Birliği Başkanı. Türkevinde UCLG’nin “Şehirler 2030’a Doğru Geri Sayım Yapıyor” toplantısına ev sahipliği yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel davetiyle orada. BM’nin “Geleceğin Zirvesi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu” toplantısında Gaziantep’i anlattı." ifadelerine yer verdi.

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