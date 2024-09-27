Serhat Akın'ın vurulmadan önceki sözleri gündem oldu! "Adam tuttular, beni indirecekler"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı bir programın çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurulan Akın'ın saldırıdan bir gün önce "Bana adam tuttular, beni indirecekler" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan eski futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralanan ayağının fotoğrafını paylaşırken "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Serhat Akın'ın saldırıdan bir gün önce Sports Digitale programında yaptığı konuşmada, "Bana adam tuttular, beni indirecekler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.