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Bakan Kurum Hatay halkı ile buluştu: 'Yolumuz hizmet, yoldaşımız millet

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depreminden en çok etkilenen Hatay'da vatandaşlarla buluşarak rezerve alanlarla ilgili sorunları dinledi. Kurum, bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyip halkın taleplerine yanıt vermeye devam ettiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depreminin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Yolumuz hizmet, yoldaşımız millet

Özellikle rezerve alanların durumu ile ilgili halkın sorunlarını dinleyen Murat Kurum, bu anları sosyal medya hesabından ‘yolumuz hizmet yoldaşınız millet. Hatay’ımız bugün yine bizi bağrına bastı’ ifadelerini kullanarak paylaştı. 

Kurum, depremin ardından bölgedeki çalışmaları yerinde incelemek ve halkın taleplerini dinlemek amacıyla sürekli olarak Hatay ve diğer deprem bölgeleriyle yoğun bir şekilde ilgileniyor.

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