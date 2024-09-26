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İki motosikletin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü! Kaza anı kamerada

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki sürücü, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yusuf Ö. (14) idaresindeki plakasız ve tescilsiz motosiklet, 23 Eylül'de Yunus Emre Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Ziya U'nun (17) kullandığı plakasız ve tescilsiz motosikletle çapıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüleri ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından memleketi Sandıklı'nın Akin köyüne getirilen Yusuf Ö'nün cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığa defnedildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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