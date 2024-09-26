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POLİTİKA

Melih Gökçek CHP'li Ali Mahir Başarır'a sordu: Yurtdışına gittiğinde gay partilerine katıldın mı?

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın fotoğrafını paylaşan Melih Gökçek, "ALİ Mahir Başarır'a birinci soru; “Ali mahir, yurtdışına gittiğinde gay partilerine katıldın mı?” sorusunu sorunca ortalık karıştı. ￼

Melih Gökçek'in CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a yönelik gay partisi soruları polemik konusu oldu.

CHP'den Gökçek'in kullandığı dile sert tepki geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Sen utanma duygunu ahlakını yitirmiş bir insansın! utanmaz adam bırak bir milletvekilini; bir Bir ailesi olan evladı olan bir kişi böyle bir iftira atıyorsun. ailecek çevre kirliliği yaratıyorsunuz!” diye yanıt verdi.

LGBT’LİLERE “ONURLU İNSANLAR” DİYEN ALİ MAHİR DEĞİL Mİ?

Ağbaba'nın tepkisine sosyal medya hesabından yanıt veren Gökçek, şunları söyledi: 

"VELİ SEN NİYE HOPLADIN? BEN ALİ MAHİR’E “Gay toplantılarına katıldın mı” DİYE SORDUM. “Katıldın” DEMEDİM. SONRA SORDUĞUM SORUDA ALINACAK NE VAR. GAY’LARINDA İÇİNDE OLDUĞU LGBT’LİLERE “ONURLU İNSANLAR” DİYEN ALİ MAHİR DEĞİL Mİ? ALİ MAHİR’İN ONURLU DEDİĞİ KİŞİLERDEN ALİ MAHİR’İN AİLESİ NİYE ALINSIN VELİ AĞBABA? SIZ ÖNCE ŞUNA KESİN KARAR VERİN, LGBT’LİLER (dolayısıyla gay’lar) ONURLU MU ONURSUZ MU? ALİ MAHİR BU ONURLU GAY’LARIN TOPLANTISINA KATILSA GURUR DUYMAZ MI? HADİ CEVAP BEKLİYORUM…"

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