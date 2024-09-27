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DÜNYA

Haiti Devlet Başkanı Fils, BM Genel Kurulu'nda bardak yerine sürahiden su içti

Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, BM 79. Genel Kurulu'nda konuşma yaparken bardak yerine sürahiden su içmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitap etti.

Konuşmasında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Ohio eyaletindeki Springfield kentinde yaşayan Haitililerin 'kedi ve köpek yediğine dair' açıklamasına tepkisini dile getiren Fils, iddiaların sonuçlarına yönelik endişelerini açıkladı.

Fils, "Ülkemizden gelen göçmenlere, özellikle de Springfield, Ohio'da yaşayanlara karşı dayanışma gösteren tüm Haiti dostlarına kardeşçe selamlarımı iletmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Konuşması sırasında Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Fils'in kürsüde bulunan sürahiden su içtiği anlar da sosyal medyada viral oldu. Kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içen Fils, konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Haitili lider konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.

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