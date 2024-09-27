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Murat Kurum'dan talimat: Müteahhitler yapmıyorsa işleri iptal edin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da Söğütlü Camii Temel Atma Töreni’nde, bir vatandaşın köy evleri inşasının yavaş ilerlediği şikayeti üzerine, müteahhitlerin işlerini hızlandırmaları talimatını vererek, "Yapmıyorlarsa işleri iptal edin." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün Malatya’da Söğütlü Camii Temel Atma Töreni’ne katıldı. Tören sonrası bir vatandaş Bakan Kurum'un yanına gelip derdini anlattı.

Vatandaşın köy evleri inşasının yavaş ilerlediğini söylemesi üzerine Bakan Kurum talimat verdi. Kurum, "Müteahhitler yaptı yaptı, yapmıyorsa işleri iptal edin." dedi.

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